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Жюри определило финалистов архитектурного конкурса «Новая Анапа». Победителя экспертная комиссия назовет в декабре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отметим, что конкурс состоит из двух этапов: первый – предварительный, второй – финальный. Он состоится уже в сентябре, с 18-е по 21-е число.

Отмечается, что компании, которые вышли в решающий раунд, займутся конкретными проектами. Победителя экспертная комиссия назовет в декабре этого года. Его предложения станут основной для курорта – Новая Анапа. А сам проект станет флагманским для региона на ближайшие годы.

«Это действительно грандиозный проект – ничего подобного в новейшей истории России не было. Он станет отражением представления об идеальном курорте, ведь строить его будем буквально с нуля. Курорт сразу проектируется с учетом обеспечения необходимыми мощностями инженерных сетей, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Финалистами архитектурного конкурса стали концерны под лидерством мастерской «Студия 44», инжинирингового холдинга ООО «Институт «Мосинжпроект» и ООО «Творческие технологии». В категории «Специальный участник» в финал конкурса вышла студенческая команда «Студия 5». Уже в сентябре эти организации ознакомятся с техническим заданием и посетят семинар в Анапе.

Напомним, что семейный курорт появится на побережье Черного моря по поручению Президента России. Он расположится рядом с Бугазской косой и получит 25 тысяч номеров в отелях и гостиницах.