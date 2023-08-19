Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 5-го тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Ильзат Ахметов (47 минута). У гостей единственный мяч забил Антон Миранчук (97-я).

Также «быки» не реализовали пенальти. На 22-й минуте не использовал 11-метровый Эдуард Сперцян.

Таким образом, «Краснодар» сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата России, но прервали серию из четырех побед подряд.