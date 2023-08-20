80 семей в Краснодаре получили социальную выплату на покупку жилья

Краснодар. Фото: Евгений Таранжин

80 семей в Краснодаре с начала года получили социальную выплату на покупку жилья, 35 из них - многодетные. Для этого из бюджетов трех уровней - городского, регионального и федерального - выделили 223 млн рублей. 134 млн рублей - это средства из казны города.

Господдержкой также воспользовались две семьи участников СВО.

«Средства можно потратить на покупку жилой недвижимости, заключение договоров долевого участия в строительстве, а также на возведение индивидуальных жилых домов. За последние годы благодаря государственной поддержке более тысячи краснодарских семей стали счастливыми обладателями собственного жилья», - отметила начальник управления экономики Елена Васильченко.

В этом году сумму господдержки увеличили. Теперь семья из 4-х человек получает по 2,8 млн рублей на квартиру или дом, семьи из пяти человек - по 3,5 млн рублей (в прошлом году это было 1,3 и 1,6 млн соответственно).

Получить информацию по этому вопросу можно по телефонам горячей линии 8 (861) 255-71-03 или 8 (861) 255-25-67.