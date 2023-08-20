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НовостиСпорт20 августа 2023 6:11

«Сочи» разгромил «Ростов», забив четыре безответных гола

«Сочи» сыграл всухую в матче с «Ростовом»
Ева МУР
Момент матча. Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Момент матча. Фото: пресс-служба ФК «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов»со счетом 4:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи. Здесь отличились почти все ключевые нападающие хозяев.

А вот команда Валерия Карпина терпит второе подряд поражение и оба с разницей в 4 мяча.

Команда "Сочи" наоборот прервала серию поражений, и получила в этом матче 9 очков. Сейчас позиция причерноморского клуба тоже девятая в РПЛ. Следующая встреча у сочинцев с "Локомотивом" состоится 27 августа.