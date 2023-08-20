В Краснодаре бесследно пропал 8-летний мальчик

Арсен пропал 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Краснодаре с 17 августа ищут 8-летнего Арсена Исмаилова. Ребенок ушел гулять и не вернулся. Четвертые сутки ничего о нем неизвестно.

К поискам подключились полицейские и волонтеры. Но пока безрезультатно.

Приметы мальчика: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в зеленые шорты с синей футболкой и черные кроссовки.

Кому что-либо известно о местонахождении Арсена, сообщите в полицию. Или по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" 88007005452.