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НовостиПроисшествия20 августа 2023 7:28

В Краснодаре бесследно пропал 8-летний мальчик

В Краснодаре четвертые сутки ищут первоклашку, не вернувшегося с прогулки
Ева МУР
Арсен пропал 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

Арсен пропал 17 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Краснодаре с 17 августа ищут 8-летнего Арсена Исмаилова. Ребенок ушел гулять и не вернулся. Четвертые сутки ничего о нем неизвестно.

К поискам подключились полицейские и волонтеры. Но пока безрезультатно.

Приметы мальчика: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в зеленые шорты с синей футболкой и черные кроссовки.

Кому что-либо известно о местонахождении Арсена, сообщите в полицию. Или по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" 88007005452.