Опасность пожаров максимального уровня объявили на Кубани до 21 августа

Пришло время лесных пожаров

В Краснодарском крае спасатели объявили пожароопасность максимального, пятого уровня 20 и 21 августа. Это значит, что сухая и жаркая погода располагает к тому, чтобы полыхнули природные пожары.

- Нельзя разжигать костры близко с сухостоем и оставлять стеклянные предметы в лесу запрещено, - предупреждают в МЧС по краю.

Напомним, 19 августа после 12 часов тушения удалось ликвидировать масштабный лесной пожар в Геленджике. Спасатели рекомендуют быть бдительными.

По причине пожароопасности временно закрыт доступ в заповедник Утриш.