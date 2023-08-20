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НовостиПроисшествия20 августа 2023 7:58

Опасность пожаров максимального уровня объявили на Кубани до 21 августа

Заповедник Утриш закрыли из-за опасности возникновения лесного пожара на Кубани
Ева МУР
Пришло время лесных пожаров

Пришло время лесных пожаров

В Краснодарском крае спасатели объявили пожароопасность максимального, пятого уровня 20 и 21 августа. Это значит, что сухая и жаркая погода располагает к тому, чтобы полыхнули природные пожары.

- Нельзя разжигать костры близко с сухостоем и оставлять стеклянные предметы в лесу запрещено, - предупреждают в МЧС по краю.

Напомним, 19 августа после 12 часов тушения удалось ликвидировать масштабный лесной пожар в Геленджике. Спасатели рекомендуют быть бдительными.

По причине пожароопасности временно закрыт доступ в заповедник Утриш.