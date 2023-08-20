Опасность пожаров максимального уровня объявили на Кубани до 21 августа

Пришло время лесных пожаров
В Краснодарском крае спасатели объявили пожароопасность максимального, пятого уровня 20 и 21 августа. Это значит, что сухая и жаркая погода располагает к тому, чтобы полыхнули природные пожары.
- Нельзя разжигать костры близко с сухостоем и оставлять стеклянные предметы в лесу запрещено, - предупреждают в МЧС по краю.
Напомним, 19 августа после 12 часов тушения удалось ликвидировать масштабный лесной пожар в Геленджике. Спасатели рекомендуют быть бдительными.
По причине пожароопасности временно закрыт доступ в заповедник Утриш.