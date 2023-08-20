В Сочи произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов за один день

Два автобуса столкнулись. Фото: полиция Сочи

В Сочи произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов за два дня .

В субботу, 19 августа, авария с автобусом произошла на трассе в Красную Поляну. Там лоб-в-лоб столкнулись Hyundai и автобус.Три человека были доставлены в больницу. Предварительно, виновник ДТП - водитель легковушки. Он выехал на полосу встречного движения. В итоге его пассажиры оказались зажаты в салоне.

Вторая авария случилась на федеральной трассе Джубга-Сочи. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Один из них стоял на обочине, когда в него въехал другой. В итоге в ДТП также трое пострадавших.

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать правила дорожного движения.