В Анапе ищут 9-летнюю девочку в желтом сарафане

Девочка пропала. Фото: "Лиза Алерт"

В Анапе развернулась операция по поиску 9-летней Камилы Одамбаевой. Она вышла на прогулку 19 августа и пропала.

К поискам подключились волонтеры и полицейские, они прочесывают округу.

Приметы Камилы: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета в день пропажи в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка просят звонить в полицию или на горячую линию "Лиза Алерт" 88007005452 (звонок бесплатный).