В центре Краснодара частично обрушился балкон дома

Балкон обрушился. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В Краснодаре прокуратура начала проверку после обрушения части балкона на улице Ленина. Об этом в соцсетях заявили горожане.

- Шел от вокзала Краснодара, внезапно услышал трес и осыпание штукатурки балкона. Будьте осторожны, - написал один из пользователей соцсетей.

На это сообщение отреагировали в прокуратуре.

«В настоящее время установлено, что дом находится в управлении ООО «ГУК-Краснодар», аварийным ранее не признавался. В ходе проверки будет дана оценка работе управляющей компании, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что сейчас дом огородили сигнальной лентой. В компании, обслуживающей дом, обещали срочно приступить к ремонту.