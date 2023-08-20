Программистов станет больше. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани на 20 процентов увеличилось число студентов-программистов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Количество заявлений в вузы, где преподают IT-технологии, значительно превысило квоту, - говорится в сообщении.
Вузы тоже увеличили предложения по обучению профессиям в области IT. Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный, утверждает, что в ближайшие годы страну ждет бум развития отрасли.
В 2023 году самыми востребованными у абитуриентов стали «Информационная безопасность» и «Программная инженерия».