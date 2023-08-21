Что произошло в ночь на 21 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 21 августа на Кубани

В Краснодаре нашли 8-летнего мальчика, который пропал 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

«В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции вернули родителям потерявшегося ребенка. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось», - уточнили в ведомстве.

Где три дня находился ребенок, не уточняется.

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