Казакам вручили 25 наград Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанским казакам передали гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Казаков из первого добровольческого отряда имени атамана Захария Чепеги наградили на донецко-запорожском направлении.

25 наград бойцам вручили атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. В том числе казакам передали орденский знак «За веру, Кубань и Отечество» II степени и нагрудные наградные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством».

Николай Долуда поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач.

«Вы пришли на эту землю, чтобы уничтожить фашисткую гидру, делая то, что не успели доделать наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Вы настоящие герои, благодарю вас за службу», – отметил атаман Всероссийского казачьего общества.

Добровольцам в зону спецоперации доставили квадрокоптеры, бронежилеты, каски, антидроновое ружье, радиостанции, планшеты, различную необходимую экипировку. Кроме того, казакам передали иконки и молитвословы от священнослужителей региона.

В настоящее время боевые задачи в зоне СВО выполняют более шести тысяч кубанских казаков.

«Ежедневно наши бойцы останавливают контрнаступление неонацистов и освобождают населенные пункты, вносят свой огромный вклад в общую победу нашей России», – сказал вице-губернатор Александр Власов.