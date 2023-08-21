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НовостиОбщество21 августа 2023 6:44

Набережную на улице Конституции в Сочи сдадут осенью

Мэр Сочи оценил ход работ по благоустройству участка речной набережной вдоль улицы Конституции
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Строители одновременно работают на участке протяженностью 5,5 километров

Строители одновременно работают на участке протяженностью 5,5 километров

Благоустройство участка речной набережной вдоль улицы Конституции в Сочи ведется активными тепами. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход работ. На месте глава города поручил сделать дополнительное озеленение и зоны отдыха, где они требуются,

Строители одновременно работают на участке протяженностью 5,5 километра - от жилого квартала до нового Ривьерского моста. Это важная часть флагманского маршрута «Двери реки - одно море».

При выполнении работ используются высококачественные материалы. Их отличает долговечность и экологичность. На всем пути обновляется тротуарная плитка, производится косметический ремонт ограждений.

«Учтем все пожелания жителей, добавим парковую мебель. Для нее будут отдельные «карманы», которые позволят совершать утренние пробежки беспрепятственно. Сдача объекта запланирована к началу осени», - добавил Алексей Копайгородский.