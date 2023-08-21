Набережную на улице Конституции в Сочи сдадут осенью

Строители одновременно работают на участке протяженностью 5,5 километров
Благоустройство участка речной набережной вдоль улицы Конституции в Сочи ведется активными тепами. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход работ. На месте глава города поручил сделать дополнительное озеленение и зоны отдыха, где они требуются,
Строители одновременно работают на участке протяженностью 5,5 километра - от жилого квартала до нового Ривьерского моста. Это важная часть флагманского маршрута «Двери реки - одно море».
При выполнении работ используются высококачественные материалы. Их отличает долговечность и экологичность. На всем пути обновляется тротуарная плитка, производится косметический ремонт ограждений.
«Учтем все пожелания жителей, добавим парковую мебель. Для нее будут отдельные «карманы», которые позволят совершать утренние пробежки беспрепятственно. Сдача объекта запланирована к началу осени», - добавил Алексей Копайгородский.