Телефоны обнаружили в упаковках от сока Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

На Кубани заключенному пытались передать телефоны в упаковках от сока. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСИН. Все произошло в следственном изоляторе №2 в Армавире.

Всего во время досмотра обнаружили и изъяли семь мобильных телефонов.

«Запрещенные на территории пенитенциарного учреждения предметы были спрятаны ухищренным способом в упаковках с соком. По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Уточняется, что материалы на гражданина, который пытался доставить в СИЗО телефоны, передадут в суд.

«Статьей 19.12 КоАП РФ установлена административная ответственность за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – напомнили в пресс-службе ведомства.