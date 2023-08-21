Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Под Краснодаром семья с пятью детьми на микроавтобусе столкнулась с грузовиком. Авария произошла 20 августа около 3:30 на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский в поселке Энем.

Известно, что 42-летний житель Вологодской области за рулем иномарки нарушил ПДД и столкнулся с легковушкой, которая остановилась на красный сигнал светофора. От удара микроавтобус отбросило на соседнюю полосу, где автомобиль врезался в грузовик.

«В результате аварии различные травмы получила пассажирка иномарки – 39-летняя жительница Вологодской области. Водитель того же автомобиля от полученных травм скончался на месте», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Пострадавшую женщину доставили в больницу. Кроме того, в салоне находились пятеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет.

«Никто из них не пострадал», – уточнили в пресс-службе управления МВД по республике.

В настоящее время полиция проводит проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.