На Кубани стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Профилактические акции проведут в регионе с 21 по 27 августа.

Так, 21 августа в Тбилисском районе пройдет мероприятие «Кубань против рака». В Краснодаре 23 августа организуют школу здоровья «Профилактика заболеваний ЖКТ». Посетить ее можно в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики по улице Воровского, 182, кабинет 25.

24 августа в краевом центре проведут физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро». Зарядка пройдет на спортплощадке дома № 31 по улице Зиповской. В этот же день в Кропоткине пройдет акция «Кубань – край долгожителей»

А в Красноармейском районе 26 августа организуют «День здоровья».

«Организм до поры до времени подавляет заболевания органов ЖКТ посредством иммунитета. Когда проявляются симптомы: боль и резь в животе, тошнота, рвота, нарушения приобретают серьезные формы. Справиться с ними совсем не просто. Так что на первый план выходит профилактика, которая прежде всего выражается в нормализации питания», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.