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НовостиОбщество21 августа 2023 7:20

В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 9 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 9 улиц временно остались без света. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключено 16 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Артюшкова, Московской, Яцкова, Шевелева. Без электроэнергии остаются улицы Трошева, Зиповская, Карякина, Байбакова и Котлярова.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.