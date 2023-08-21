На Кубани 17,2% работников получают зарплату выше среднероссийской Фото из архива КП

На Кубани выросла доля работников, которые получают зарплату выше среднероссийской. Количество сотрудников увеличилось до 17,2%.

Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране в регионе составляет 4,6%. По обоим показателям Краснодарский край занимает 65 место, говорится в исследовании «РИА Новости».

На строчке ниже разместилась Адыгея. Здесь доля работников с зарплатой выше среднероссийской достигает 17%. По второму показателю число сотрудников составляет 3,4%.

Как отмечают аналитики, первую строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Зарплату выше среднего здесь получают 75% работников. Второе и третье места занимают Ненецкий и Ханты-Мансийский округа – 61,4% и 60,8% соответственно.

Наоборот, самый маленький процент сотрудников зафиксирован в Ингушетии. Здесь показатель составил 8,8%.