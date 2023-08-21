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НовостиОбщество21 августа 2023 8:35

Жителю Кубани назначили обязательные работы за неоплаченный бензин на заправке

На Кубани осудили водителя, который не оплатил бензин и уехал с заправки
Светлана ОВДЕЙ
Водителю назначили 120 часов обязательных работ Фото из архива КП

Водителю назначили 120 часов обязательных работ Фото из архива КП

Жителю Кубани назначили обязательные работы за неоплаченный бензин на заправке. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Все произошло на автомобильной заправке в станице Выселки. 39-летний водитель Mercedes-Benz E-Класс 200 попросил налить в бак 59,82 литра бензина А-100. Но мужчина уехал с АЗС, не оплатив топливо на 3 230 рублей.

В суде он не признал вину, говоря о том, что в его действиях нет состава преступления. После того, как бензин налили в бак, мужчина обнаружил, что денег для оплаты топлива не хватает. Тогда он сказал заправщику, что решит вопрос, и уехал.

«Правилами компании предусмотрено составление лояльного акта в случае, если у клиента нет возможности оплатить оказанную услугу. Подписав такой акт, клиент в течение пяти дней может приехать и оплатить отпущенное ему топливо», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Как оказалось, мужчина отказался подписывать такой акт. Через несколько дней долг погасили его знакомые, которые приехали на заправку. Но организация, как требует регламент работы, обратилась в полицию.

Вину водителя признали доказанной.

«С учетом обстоятельств совершенного преступления ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.