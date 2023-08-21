Водителю назначили 120 часов обязательных работ Фото из архива КП

Жителю Кубани назначили обязательные работы за неоплаченный бензин на заправке. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Все произошло на автомобильной заправке в станице Выселки. 39-летний водитель Mercedes-Benz E-Класс 200 попросил налить в бак 59,82 литра бензина А-100. Но мужчина уехал с АЗС, не оплатив топливо на 3 230 рублей.

В суде он не признал вину, говоря о том, что в его действиях нет состава преступления. После того, как бензин налили в бак, мужчина обнаружил, что денег для оплаты топлива не хватает. Тогда он сказал заправщику, что решит вопрос, и уехал.

«Правилами компании предусмотрено составление лояльного акта в случае, если у клиента нет возможности оплатить оказанную услугу. Подписав такой акт, клиент в течение пяти дней может приехать и оплатить отпущенное ему топливо», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Как оказалось, мужчина отказался подписывать такой акт. Через несколько дней долг погасили его знакомые, которые приехали на заправку. Но организация, как требует регламент работы, обратилась в полицию.

Вину водителя признали доказанной.

«С учетом обстоятельств совершенного преступления ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.