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НовостиОбщество21 августа 2023 9:08

Житель Горячего Ключа случайно выронил 4-летнего мальчика из окна второго этажа

4-летний мальчик попал в больницу после падения со второго этажа
Мария ЧАЛАЯ
В Горячем Ключе с рук родственника из открытого окна упал 4-летний мальчик.

В Горячем Ключе с рук родственника из открытого окна упал 4-летний мальчик.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Горячего Ключа случайно выронил 4-летнего мальчика из окна второго этажа. Ребенок находился на руках у родственника, когда он снимали белье с веревки.

«Ребенок не удержался и выпал со второго этажа. Его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени», - сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Уточняется, что на данный момент мальчик находится на аппарате ИВЛ.