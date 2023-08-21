В Горячем Ключе с рук родственника из открытого окна упал 4-летний мальчик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Горячего Ключа случайно выронил 4-летнего мальчика из окна второго этажа. Ребенок находился на руках у родственника, когда он снимали белье с веревки.

«Ребенок не удержался и выпал со второго этажа. Его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени», - сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Уточняется, что на данный момент мальчик находится на аппарате ИВЛ.