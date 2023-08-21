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НовостиОбщество21 августа 2023 9:41

На Кубани полицейские до приезда скорой помогли истекающему кровью мужчине

После драки мужчина сильными травмами головы попросил полицейских вызвать скорую
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани полицейские спасли жизнь истекающему кровью мужчине

На Кубани полицейские спасли жизнь истекающему кровью мужчине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани полицейские до приезда скорой помогли истекающему кровью мужчине. Он получил травмы в результате конфликта со знакомым.

«Инспекторы Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения России по Северскому району находились на маршруте патрулирования на дороге «Краснодар - Верхнебаканский», когда к ним подошел прохожий с просьбой помочь. У мужчины были многочисленные травмы головы, он истекал кровью», - сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь. Они перевязали раны и остановили кровотечение. После этого вызвали бригаду медиков. В

На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. По факту нанесения телесных повреждений уже проводится проверка.