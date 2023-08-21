На Кубани полицейские спасли жизнь истекающему кровью мужчине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани полицейские до приезда скорой помогли истекающему кровью мужчине. Он получил травмы в результате конфликта со знакомым.

«Инспекторы Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения России по Северскому району находились на маршруте патрулирования на дороге «Краснодар - Верхнебаканский», когда к ним подошел прохожий с просьбой помочь. У мужчины были многочисленные травмы головы, он истекал кровью», - сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь. Они перевязали раны и остановили кровотечение. После этого вызвали бригаду медиков. В

На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. По факту нанесения телесных повреждений уже проводится проверка.