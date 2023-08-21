В Краснодарском крае число интуристов сократилось в четыре раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае число интуристов сократилось в четыре раза. В первом полугодии 2023 года в средствах размещения проживали 22,8 тысяч иностранных гостей. Это в четыре раза меньше аналогичного периода в 2019 году, сообщили в Краснодарстате.

В сравнении с периодом прошлого года снижение показателя составило 12%. В 2023 году около 70% прибыли из стран СНГ – Беларуси, Украины, Казахстана, Армении. Еще 30% приехали в Краснодарский край из стран зарубежья – Абхазии, Египта, Китая, Турции, пишет «РБК Краснодар».

В 2022 году в Россию прибыли 200,1 тысячи иностранных туристов, что почти на 4,9 млн меньше, чем в 2019 году.