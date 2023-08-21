Более 70% жителей Кубани срочно ищут работу Фото из архива КП

На Кубани для 71% жителей критично найти работу как можно скорее. Результаты опроса опубликовали эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего о том, что срочно ищут работу, говорили специалисты областей «Искусство, развлечений, массмедиа» (76%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (75%), «Спорт, салоны красоты» (74%), «Безопасность» и «Логистика, транспорт» (74%).

Четверть жителей региона отметили, что в настоящее время поиск работы не является для них срочной задачей. Еще 4% участников опроса затруднились ответить.

54% сотрудников позитивно оценили шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца. Еще 40% опрошенных, наоборот, сомневаются.

Уверены в перспективах специалисты отраслей «Салоны красоты, спорт» (74%), «Розничная торговля» (72%), «Продажи» (70%), «Рабочий персонал» (63%), «Маркетинг, PR, реклама» (62%). Сомнения возникают у экспертов сфер «Страхование» (53%), «Безопасность» (49%) и «Закупки» (45%).