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НовостиОбщество21 августа 2023 11:36

В больнице Туапсинского района заработал кабинет КТ

Больница Туапсинского района получила новый компьютерный томограф по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
В больнице Туапсинского района заработал кабинет КТ Фото: admkrai.krasnodar.ru

В больнице Туапсинского района заработал кабинет КТ Фото: admkrai.krasnodar.ru

В больнице Туапсинского района заработал кабинет КТ. Новое оборудование для медучреждения закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кабинет компьютерной томографии открыли в Региональном сосудистом центре на базе Туапсинской ЦРБ №1. Аппарат позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологические патологии.

«Современная аппаратура дает возможность быстрее получать информацию и более точно ставить диагноз. Это особенно важно в сложных случаях, когда пациенту требуется незамедлительно оказать медицинскую помощь», – отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.