Самолет, летевший из Сочи в Москву, сел в Волгограде из-за инсульта у стюардессы

Самолет летел из Сочи в Москву Фото из архива КП

У стюардессы рейса из Сочи остановилось сердце во время полета. Борт, летевший в Москву, экстренно посадили в Волгограде.

Когда самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» набрал высоту, стюардессе стало плохо – женщина потеряла сознание. Капитан Airbus A321 по громкой связи сообщил об этом пассажирам, чтобы узнать, кто может помочь стюардессе, сообщил источник в telegram-канале.

Известно, что в этот момент на борту находился глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он оказал первую помощь женщине, за 10 минут запустив сердце.

Уточняется, что после экстренной посадки в Волгограде стюардессу передали медикам. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей.