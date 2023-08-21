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НовостиОбщество21 августа 2023 12:39

#МЫВМЕСТЕ! – в очередной раз подтвердили курсанты и преподаватели ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова

В помощь бойцам СВО недавно собран и отправлен 1 миллион рублей
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

С первого дня коллектив Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова поддерживает воинов, участвующих в специальной военной операции. В этот раз были собраны средства в размере одного миллиона рублей и переданы администрации Новороссийска, а также представителям, организующим поставки гуманитарной помощи в зону СВО.

Больше года на базе Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова действует штаб Всероссийского общественного движения добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Транспортные волонтеры от Ушаковки стали организаторами пунктов сбора самого необходимого для жителей Донбасса и новороссийских десантников.

Сегодня в Новороссийске базируется одна из самых легендарных десантно-штурмовых дивизий. В «Седьмой гвардейской» (горной) ранее служили многие офицеры, преподающие теперь в ГМУ. Передавая средства, ветераны вооруженных сил обратились с просьбой: необходимую помощь, по возможности, сделать адресной, чтобы ее получили именно десантники.

- Важно, что наши ребята уже полтора года продолжают эту работу и останавливаться не собираются. Сейчас, например, организовывают сбор книг для школ и библиотек Донбасса. А еще курсанты вуза и колледжей придумали и реализовали проект «Наши герои», в котором рассказывают о героях нашего времени, военнослужащих, вызывающих у них невероятное уважение, восхищение и чувство гордости, - комментирует проректор университета Сергей Панченко.

Курсанты проводят субботники в военном госпитале, готовят концерты для раненых, оказывают помощь семьям мобилизованных и собирают гуманитарную помощь. Уже более двух с половиной тонн полезного груза ушло бойцам СВО из университета.