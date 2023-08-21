МЫВМЕСТЕ! – в очередной раз подтвердили курсанты и преподаватели ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

С первого дня коллектив Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова поддерживает воинов, участвующих в специальной военной операции. В этот раз были собраны средства в размере одного миллиона рублей и переданы администрации Новороссийска, а также представителям, организующим поставки гуманитарной помощи в зону СВО.

Больше года на базе Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова действует штаб Всероссийского общественного движения добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Транспортные волонтеры от Ушаковки стали организаторами пунктов сбора самого необходимого для жителей Донбасса и новороссийских десантников.

Сегодня в Новороссийске базируется одна из самых легендарных десантно-штурмовых дивизий. В «Седьмой гвардейской» (горной) ранее служили многие офицеры, преподающие теперь в ГМУ. Передавая средства, ветераны вооруженных сил обратились с просьбой: необходимую помощь, по возможности, сделать адресной, чтобы ее получили именно десантники.

- Важно, что наши ребята уже полтора года продолжают эту работу и останавливаться не собираются. Сейчас, например, организовывают сбор книг для школ и библиотек Донбасса. А еще курсанты вуза и колледжей придумали и реализовали проект «Наши герои», в котором рассказывают о героях нашего времени, военнослужащих, вызывающих у них невероятное уважение, восхищение и чувство гордости, - комментирует проректор университета Сергей Панченко.

Курсанты проводят субботники в военном госпитале, готовят концерты для раненых, оказывают помощь семьям мобилизованных и собирают гуманитарную помощь. Уже более двух с половиной тонн полезного груза ушло бойцам СВО из университета.