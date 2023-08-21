Двое школьников утонули в реке Кубань в Усть-Лабинском районе Фото: Владислав КОМЯКОВ

Двое школьников утонули в реке Кубань в Усть-Лабинском районе. Трагедия произошла 20 августа около 16:00 в станице Воронежской.

По словам друзей утонувших, ребята зашли в воду далеко от берега. При этом подростки не умели плавать. Через 20 минут на берегу услышали крики о помощи – мальчики начали тонуть.

Школьники, которые находились на берегу, начали звать на помощь. На крики откликнулся мужчина, который бросился в воду спасать подростков. Но не успел – мальчики уже находились под водой. Тогда мужчина вызвал на место происшествия спасателей, пишет «Усть-Лабинск Инфо».

Ребята, которые находились на берегу, видели, как тонувшие мальчики попали в водоворот. В настоящее время тела подростков продолжают искать.