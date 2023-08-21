Поиски школьницы из Орска завершены Фото из архива КП

Завершены поиски пропавшей 12-летней девочки из Орска, которую искали на Кубани. Школьницу нашли, сообщили в поисково-спасательном отряде «ОренСпас».

Девочка ушла из дома в поселке Первомайском Оренбургской области ночью 11 августа. Сразу после ее исчезновения семья обратилась в полицию и к волонтерам. Школьницу объявили в федеральный розыск.

Спустя несколько дней ее удалось найти. С девочкой все хорошо. Где находилась все это время школьница, не уточняется.

Подростка сразу передали правоохранителям для установления всех обстоятельств произошедшего.

Тем временем в Анапе продолжаются поиски 9-летней Камилы Одамбаевой. Девочка пропала сразу после ссоры с мамой. Следователи завели уголовное дело.