Национальный триколор – символ единства и гордости: более 3000 детей примут участие в праздновании Дня Государственного флага в «Орлёнке»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

22 августа во Всероссийском детском центре более трёх тысяч школьников из разных регионов страны примут участие в праздновании Дня Государственного флага. В Центре состоится мотопробег под российскими флагами, торжественная линейка с поднятием флага, игра «Флаги на старт». Орлята посетят тематические площадки, узнают об истории и значении триколора.

День Государственного флага Российской Федерации орлята отметят со всей страной. По традиции праздник начнётся с торжественных линеек: на мачтах всех детских лагерей Центра взовьётся бело-сине-красное полотнище. Ребята вспомнят историю российского триколора, значение его цветов, а также поприветствуют участников мотопробега «Под сенью российского флага»: ребята программы «Пилот» проедут по всей территории «Орлёнка» (253 га) на мотоциклах под флагами страны.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Во Всероссийском детском центре “Орлёнок” отношение к государственному флагу особенно трепетное и уважительное. Его торжественно поднимают под гимн страны в начале смены, в рамках важных событий Центра и по утрам как символ начала нового дня России. Есть у нас ещё одна традиция: на линейках, которые собирают более трёх тысяч орлят, огромный флаг проносят над руками ребят. Прикасаясь к полотну, мы чувствуем особое единение и гордость за свою страну и свой народ», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Появится российский триколор и на горе Индюк – одном из символов Туапсинской оборонительной операции. Пройдя по местам боевой славы Великой Отечественной войны, орлята водрузят флаг на самой высокой точке своего маршрута.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Мы собираемся в необычный поход: идём по местам Туапсинской оборонительной операции, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. В этих местах погибли около 100 тысяч советских воинов. Считаю важным в День Государственного флага побывать в этих святых местах, почтить память советских воинов и водрузить на горе Индюк российский триколор, как символ почтения подвигов наших предков и памяти, которую мы будем передать потомкам», – сказал участник смены детского лагеря «Дозорный» Александр Герасимов из Санкт-Петербурга.

Орлята включатся в игру «Флаги на старт», станут участниками тематического занятия «Три главных цвета Родины моей» и многочисленных творческих площадок: создадут рисунки, открытки, дизайн футболок с элементами российского флага.

Завершится день праздничным концертом «Гордо реет флаг российский», трансляция которого пройдёт на официальной странице «Орлёнок-TV» Вконтакте. Ссылка на трансляцию.