В Краснодаре студентов бесплатно обучат русскому жестовому языку Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре студентов бесплатно обучат русскому жестовому языку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Прием заявок на курсы продлится до 31 августа.

Заявки будут рассматривать на конкурсной основе. А всего на курсы примут 50 человек.

Учащиеся пройдут базовый курс, изучат основы взаимодействия и жестовое пение. Для студентов проведут лекции и практическую программу от преподавателя-носителя языка, общение с глухими и слабослышащими.

«По итогу курса студенты получат сертификат и возможность участвовать в форуме-интенсиве», – уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Заполнить анкету можно до 31 августа по ссылке.

Курсы русского жестового языка представляют один из этапов проекта «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Патриотическое воспитание». Его реализует общественная организация «Регион 93» с использованием гранта главы региона.