На Кубани в День флага РФ проведут около двух тысяч мероприятий Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в День флага РФ проведут около двух тысяч мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В городах и районах края 22 августа организуют патриотические акции.

Так, на Главной городской площади Краснодара казаки почетного караула Кубанского казачьего войска поднимут флаг РФ. В Чистяковской роще школьникам выдадут паспорта. А с 8:00 волонтеры будут раздавать жителям и гостям у памятника казакам-первопроходцам ленты-триколоры.

В Центральном районе Сочи в День флага России состоится автопробег. А в Лазаревском районе организуют фестиваль ГТО, парад яхт и катамаранов с флагами России. В парке «Ривьера-Сочи» колесо обозрения вечером подсветят в цвета флага. А аттракцион на горе Большой Ахун украсят десятками триколоров.

В Анапе большой флаг развернут около «Русских ворот». На Театральной площади города будут раздавать флажки и ленты-триколоры.

В Новороссийске большой флаг развернут на вершине Маркотхского хребта. В Горячем Ключ 22 августа состоится тематический автопробег, а в Армавире – велопробег.