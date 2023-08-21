ГК ТОЧНО передала ключи от новой школы

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО официально передал школу, которая была построена в мкр «Родные Просторы» в пос. Знаменском.

Проектная мощность школы предусматривает 1550 человек в смену, работать она будет в две смены. Как стало известно, уже в этом году сюда придут обучаться более 2000 школьников. На данный момент укомплектовано 12 первых классов.

При строительстве объекта девелопер опирался на опыт самых лучших проектов в России, поэтому школа получилась одной из самых инновационных на сегодняшний день в Краснодарском крае.

Помимо 62 учебных классов в здании 50 специализированных кабинетов; зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест; столовая на 775 посадочных мест; три спортзала, оборудованные отдельными санузлами и душевыми комнатами; тренажерный зал, танцевальная студия, кабинет робототехники, медиатека и просторная библиотека с читальным залом.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Школа зонирована на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе предусмотрена техническая возможность подключения интерактивных досок. В блоке начального образования размещены кабинеты продленного дня.

Подумала компания и о маломобильных учениках: школа оборудована подъемником и двумя лифтами, в каждой блок-секции есть специальные санузлы.

Помимо самого здания застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивное ядро включает в себя современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Также для комфортного пребывания детей и проведения уроков на свежем воздухе по всей территории расположены горки, качели, удобные скамейки и т.д.

«Строительство этого объекта я видела, начиная с самых азов. Я смотрела, как поднимались стены, и даже не могла предположить, что получится настолько красивое, современное, технологичное здание. Выражаю огромную благодарность ГК ТОЧНО, представители компании всегда оперативно реагировали на все мои пожелания и просьбы и делали все для того, чтобы школа становилась еще лучше. Это очень важно, что есть девелоперы, которые не только строят жилье, но и возводят социальные объекты, заботясь о будущем наших детей», – прокомментировала директор школы Инна Левицкая.

Уже сейчас готовность школы составляет 100%. Помимо всех запланированных работ по благоустройству к 1 сентября застройщик отреставрирует и заасфальтирует дорогу, ведущую к учебному заведению, организует автобусно-разворотную площадку, остановку общественного транспорта и парковку.

Помимо школы на 1 550 мест, в микрорайоне ГК ТОЧНО возводит 3 детских сада, один из них уже работает с марта 2022 года, поликлинику и храм. Одной из точек притяжения для жителей микрорайона и всех горожан остается парк семейного отдыха «Родные просторы».

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