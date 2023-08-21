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НовостиПроисшествия21 августа 2023 14:06

Главу сельского поселения Адыгеи обвиняют в превышении должностных полномочий

Чиновник предоставил землю в аренду без аукциона
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из сельских поселений Теучежского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

«В 2016 года глава поселения незаконно предоставил в аренду четыре земельных участка без аукциона. Кроме этого, изменил вид разрешенного использования этих участков. В результате в бюджет не поступило более 1,2 млн рублей арендной платы», - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, добавили в местной прокуратуре.