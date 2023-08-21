Вторая за день энергоавария оставила без света пять улиц в Краснодаре

На месте поломки работает бригада специалистов
В Краснодаре пять улиц временно остались без света. Вторая за день энергоавария произошла в Западном округе.
«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «НБ-406» и 13 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.
Свет временно погас в домах по улицам Кубанонабережной, Пушкина, Комсомольской. Без электроэнергии остаются улицы Октябрьская и Постовая.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.