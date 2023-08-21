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НовостиОбщество21 августа 2023 14:14

Вторая за день энергоавария оставила без света пять улиц в Краснодаре

В Западном округе Краснодара пять улиц остались без света из-за аварии
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает бригада специалистов

На месте поломки работает бригада специалистов

В Краснодаре пять улиц временно остались без света. Вторая за день энергоавария произошла в Западном округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «НБ-406» и 13 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Свет временно погас в домах по улицам Кубанонабережной, Пушкина, Комсомольской. Без электроэнергии остаются улицы Октябрьская и Постовая.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.