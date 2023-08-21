На Кубани запустили горячую линию по вопросам соблюдения избирательных прав Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани запустили горячую линию по вопросам соблюдения избирательных прав. Об этом сообщили в Общественной палате Краснодарского края.

Горячую линию запустили 17 августа. Жители региона могут проконсультироваться по вопросам избирательного законодательства или сообщить о спорах на избирательных участках до 15 сентября.

Горячая линия работает по будням с 9:00 до 17:00, 9 и 10 сентября — с 8:00 до 20:00. Задать вопросы можно по телефону 8 (861) 211-52-17.

Кроме того, обращения от жителей принимают онлайн через специальную форму на сайте Общественной палаты Краснодарского края.

Муниципальные выборы на Кубани пройдут 9 и 10 сентября. Более млн жителей региона выберут глав муниципалитетов и местные парламенты. В регионе проходит 62 избирательные кампании.

Уточняется, что анонимные обращения по телефону или онлайн на горячую линию по вопросам соблюдения избирательных прав не принимаются.

На вопросы будут отвечать юристы. Все обращения передают в краевой Общественный штаб по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан. Эксперты дают правовую оценку и заключение.

Всего в крае будут работать 765 избирательных участков.

«Наши земляки выберут тех, кто в ближайшие годы будет работать с ними бок о бок, что называется, на одной земле. Даже в самых маленьких населенных пунктах выборы должны пройти по всем правилам и требованиям законодательства. За этим и будут следить общественные наблюдатели. Для этой же цели будет работать наша горячая линия. Уверена, что жители Краснодарского края с желанием придут на выборы», – сказала председатель Общественной палаты края, руководитель краевого Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан Любовь Попова.