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НовостиОбщество21 августа 2023 14:42

В Адыгее тушат сухую траву на площади три тысячи кв. метров

Пожарные локализовали возгорание сухой травы в Адыгее
Светлана ОВДЕЙ
Пожар локализовали Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

Пожар локализовали Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

В Адыгее тушат сухую траву на площади три тысячи кв. метров. Возгорание произошло днем 21 августа на окраине Майкопа.

Площадь пожара изначально составила 500 кв. метров. Позже огонь охватил три тысячи кв. метров.

«В 17:00 объявлена локализация пожара на площади три тысячи кв. метров», – сообщили в пресс-службе управления МЧС по Адыгее.

В тушении задействовали 70 человек личного состава и 17 единиц техники.

«Работает штаб пожаротушения. Создано 3 боевых участка», – уточнили в ведомстве.