Более 4 млрд рублей выделили на жилье детям-сиротам на Кубани в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 4 млрд рублей выделили на жилье детям-сиротам на Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в крае приобретут 1166 жилых помещений.

Жилье в регионе предоставляют по госпрограмме «Дети Кубани». Основную часть средств – 3,5 млрд рублей – выделили из бюджета региона. 572,5 млн рублей направили из федеральных средств.

В настоящее время жилье предоставили 402 детям-сиротам. Города и районы края подписали контракты на покупку свыше 900 помещений.

«Предоставляемые квартиры, коттеджи благоустроены и полностью готовы для проживания. Они расположены в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и наличием соцобъектов», – отметили в министерстве труда и социального развития Кубани.

В 2022 году в крае закупили 1245 жилых помещений для детей-сирот. В течение семи лет в регионе обеспечены жильем 7592 человека.