В Горячем Ключе планируют укрепить 3 км береговой линии реки Псекупс

Русло Псекупса необходимо углубить. Фото: пресс-службы администрации Горячего Ключа.

В Горячем Ключе подрядчик приступил к второму этапу расчистки русла реки Псекупс. Предстоит углубить и спрямить русло, а также укрепить 3 км береговой линии в проблемных местах.

«Работы с сегодняшнего дня начались от моста по улице Революции и продолжатся в этом году до микрорайона Курортного. Напомню, что работы проводит инвестор исключительно за внебюджетные средства», - рассказал мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Рабочим предстоит также расчистить Псекупс от Мебельной фабрики до скалы Спасения. Это уже второй этап расчистки речного русла Псекупса. В 2022 году такую работу провели в районе Ледового дворца на участке в 600 метров.