Жители Кубани могут подать заявление на компенсацию оплаты коммуслуг в Интернете

На Госуслугах можно подать заявление на компенсацию оплаты коммунальных услуг. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жители Краснодарского края могут подать заявление на компенсацию оплаты коммунальных услуг не выходя из дома. Обращения от граждан принимают на портале Госуслуг. Субсидию предоставляют ветеранам труда, гражданам с низким доходом, многодетным семьям, а также тем, у кого жилищно-коммунальные услуги составляют максимальную долю расходов. Цифровизация массовых социально значимых услуг идет в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Перевод в цифровой формат государственных услуг направлен на улучшение качества обслуживания. Все процессы автоматизируются, что снижает вероятность ошибок. Кроме того, цифровые платформы предоставляют пользователям больше возможностей для получения актуальной информации об этапах предоставления услуги, что делает ее абсолютно «прозрачной», – рассказал глава департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную запись на Едином портале. Для этого потребуются документы, подтверждающие право предоставление льготы. В быстром и легком оформлении обращения поможет цифровой помощник – робот Макс.