Спортсмен из Краснодарского края выиграл первенства мира греко-римской борьбе

Кубанский борец завоевал «золото» первенства мира. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Иордании завершилось первенство мира по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие борцы-юниоры в возрасте до 21 года. В состав российской сборной вошел краснодарец Имран Алиев. В финальном поединке с венгром Левенте Леваем краснодарский борец одержал победу со счетом 9-0.

«Кубанский спортсмен завоевал золотую медаль первенства мира, продемонстрировав технику и отменный уровень подготовки. Греко-римской борьбой в нашем регионе занимается почти 21 тысяча человек, в том числе порядка 6,5 тысяч спортсменов на базе 36 отделений в муниципальных образованиях. Регулярно наши борцы демонстрируют самые высокие результаты, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Золотая медаль Имрана Алиева для национальной сборной России стала единственной наградой высшей пробы на соревнованиях.