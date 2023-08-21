В Краснодаре обсудили строительство и ремонт школ и больниц на Кубани

В Краснодаре обсудили строительство и ремонт объектов образования и учреждений здравоохранения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Строительство и ремонт объектов образования и учреждений здравоохранения обсудили в Краснодаре в рамках селекторного совещания, которое провела вице-губернатор региона Анна Минькова с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам.

«В пятницу проведем традиционную конференцию и педагогический совет, поговорим о системе образования. А сегодня с коллегами из муниципалитетов обсудили ход строительства и ремонтов в образовании и здравоохранении», – рассказала Анна Минькова.

В 2023 году ремонт идет в 651 объекте сферы образования. На эти цели направлено 2,5 млрд рублей. Также в 2023 году на строительство 20 поликлиник, 14 офисов врача общей практики и 16 фельдшерско-акушерских пунктов было направлено 10,5 млрд рублей.