В Краснодаре наградили лучшие организации строительной отрасли региона

Сергей Власов наградил лучшие организации строительной отрасли Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошло награждение победителей краевого отраслевого конкурса. Лучшие строительные организации региона поздравил с победой вице-губернатор Кубани Сергей Власов.

«Важно не останавливаться на достигнутом. Приобретенный опыт должен способствовать достижению еще более высоких результатов. Помогать преодолевать любые трудности, всегда оставаться лидером отрасли и строить новые современные и комфортные объекты для жителей и гостей Краснодарского края», – рассказал Сергей Власов.

Победителям краевого конкурса на звание лучшей организации строительного комплекса вручили дипломы I, II и III степени. Их опыт будет тиражирован в другие строительные компании Краснодарского края.