Жокей из Краснодарского края завоевал семь медалей на всероссийских скачках

Оганес Амалян – один из опытных спортсменов Кубани в этой дисциплине. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Подмосковье прошел чемпионат России в дисциплине «конкур». Кубань на соревнованиях представлял тренер спортивной школы олимпрезерва по конному спорту Оганес Амалян.

«По итогам состязаний кубанский спортсмен завоевал сразу семь медалей на различных маршрутах турнира. Продемонстрировал отличное выступление и великолепную подготовку. Число представителей края – победителей и призеров на соревнованиях различных уровней – ежегодно растет. Конный спорт развивается в 16 муниципалитетах региона, работают шесть отделений, в которых занимаются почти 1000 человек под руководством 43 тренеров», – отметил вице-губернатор региона Александр Власов.

Оганес Амалян стал лучших на маршрутах «110 см на лошадях пяти лет», «120 см на лошадях шести лет» и «140 см на лошадях 7 лет». Также он завоевал два «серебра» и две «бронзы» в других маршрутах турнира.

В соревнованиях по конкуру спортсмен на лошади должен перепрыгнуть все препятствия. Жюри учитывают время, за которое была пройдена дистанция, и чистоту выполнения.