В Майкопе спасатели семь часов тушили пожар на площади 3 тысячи кв метров

В Адыгее потушили крупный пожар. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.

В Адыгее спасатели почти семь часов тушили возгорание сухостоя на окраине Майкопа. В тушении пожара были задействованы все силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Огнем была объята площадь 3 тысячи кв метров.

«В 17:00 минут объявлена локализация пожара на площади 3 тысячи квадратных метров. Работает штаб пожаротушения. Создано три боевых участка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

В 20:45 была объявлена полная ликвидация пожара. В тушении были задействованы 70 человек личного состава и 17 единиц техники.