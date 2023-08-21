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НовостиОбщество21 августа 2023 18:55

Многодетные семьи Краснодара снова могут подать заявление на бесплатную парковку

В Краснодаре устранили ошибки, мешавшие многодетным семьям подать заявление на предоставление бесплатной парковки
Евгения ХАЛИКОВА
Внести в специальный реестр данные автомобиля также можно через МФЦ, департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Внести в специальный реестр данные автомобиля также можно через МФЦ, департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре многодетные семьи могут снова через Госуслуги подать заявление на бесплатную парковку. Ранее это было невозможно сделать из-за технического сбоя.

«Технические ошибки, которые не позволяли семьям с тремя и более детьми подавать заявление для внесения машины в специальный реестр, устранены. Теперь можно отправить документы, не выходя из дома, через региональный портал Госуслуги», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Оформившие необходимое разрешение семьи смогут до трех часов бесплатно оставлять свой автомобиль на парковках, необорудованных шлагбаумами. После подачи заявления придется подождать 20 дней до начала действия льготы. Внести в реестр можно только одно транспортное средство семьи. Через три года заявление следует подать заново.