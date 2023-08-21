С начала 2023 года в Черном море у Краснодарского края погибли 180 дельфинов

Выбросившийся на сушу дельфиненок. Фото: vk.com/delfacenter

В Краснодарском крае с начала 2023 года в Черном море погибли 180 дельфинов. В основном белобочек и азовок губят инфекции. Специалисты не считают, что количество погибших млекопитающих превысило статистику, сообщают «Краснодарские известия».

«В 2022 году мы зафиксировали около 600 случаев смерти дельфинов. Основной причиной являлась эпизоотия среди белобочек и азовок — вирусная инфекция, на которую накладывались вторичные бактериальные инфекции», - рассказала директор и соучредитель научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

В июле 2023 года волонтеры центра «Дельфа» зафиксировали новые случаи выбросы дельфинов на сушу. В таких случаях сотрудники центра выезжают на место и пытаются оказать помощь китообразным. Выталкивать ослабленных животных обратно в море категорически запрещено. Необходимо сначала стабилизировать их состояние и дать набраться сил.