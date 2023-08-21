Губернатору Кубани показали проект новой теннисной академии в Сочи

Губернатор осмотрел макеты будущего объекта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамину Кондратьеву продемонстрировали проект новой теннисной академии, которую планируют построить в Сочи. Реализацию этого масштабного проекта глава региона обсудил с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.

«Сочинская школа тенниса – одна из сильнейших в стране. Современный спортивный центр даст дополнительный импульс развитию этого вида спорта. Проект новой академии впечатляет. Здесь будут открытые и крытые корты, развитая инфраструктура для тренировок и проведения различных соревнований. Уверен, на этих площадках вырастет много чемпионов, в том числе и мирового уровня. Сочинская академия откроет яркие имена, станет центром притяжения спортсменов со всей страны», – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Уже известно, что новая академия разместится в трехэтажном здании. В спорткомплексе оборудуют конференц и тренажерный залы, музей истории тенниса, медицинские кабинеты и раздевалки. На территории будут работать четыре всесезонных корта, на трибунах которых смогут разместится до 500 зрителей. Спорткомплекс будет носить имя Елены Весниной.