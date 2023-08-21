В нацпарке Сочи пересчитали численность представителей ихтиофауны

В Сочинском национальном парке прошел мониторинг численности представителей ихтиофауна. Летнюю межень специалисты называют лучшим периодом мониторинга популяции такой сложной группы. Ученые нацпарка рассказали о результатах исследований ихтиофауны реки Агва. Это самый крупный правый приток реки Сочи, который берет начало на западных склонах горы Амуко. Несмотря на небольшую длину в реке обитает семь видов рыб.

«В сравнении с 2019 годом, нынешним летом в реке Агва, изменился баланс видов. Если четыре года назад доминантным видом являлся подуст колхидский, то в 2023 преобладала южная быстрянка, а подуст встречался единично. На этом фоне, заметно увеличилась численность колхидского усача», - рассказали в пресс-службе национального парка Сочи.

Также в водах Агва были замечены бычок Родиона, западнозакавказский пескарь и колхидский гольян. Теперь ученым предстоит свести данные воедино и выяснить какие причины влияют на популяции.