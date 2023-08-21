Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 августа 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 22 августа не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

«В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Подольская, Гранатовая, Владимировская, Афонская, Выселковская, Заря, Терновая, Дагестанская, Мзымтинская, Пермская, Куликовская, Гвоздик, Звездная, Новороссийское шоссе, Володарского, Центральная, Звездная, Ручей Видный и Шоссейная», - рассказали в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Также не будет света на улицах Фундучная, Воровского 54, Ландышевая, Виноградная, 73 км, Несебрская 6, Поярко 2, Советская 2, Пионерская, Лысая гора, Изобильная, Барановское шоссе и Липовая.

Будет ограничена подача благ цивилизации и на улицы Золотая, Ленкоранская, Братьев Аракелян, Античная, Армянская, Черногорская, а также переулки Гвоздичный, Цикломеновый, Фельдшерский, Тепличный и проезд Яблочный.