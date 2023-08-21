В Анапе задержан напавший на полицейского турист из Ростовской области

Напавший на полицейских дебошир задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержали мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского. Конфликт произошел в селе Витязево. Мужчина сначала оскорблял сотрудника полиции, а после повалил его на землю и стал избивать.На помощь коллеге пришли другие сотрудники полиции.

«В отношении задержанного проведено медицинское освидетельствование, которое показало состояние опьянения, после чего его доставили в Отдел МВД России по городу Анапе. В действиях гражданина усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дебошир приехал на черноморский курорт из Ростовской области. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции вернулись к несению службы. Собранные в отношении задержанного материалы переданы в Следственные органы, для принятия процессуального решения